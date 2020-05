Despiden a líder sindical que mandó a la “mier…” a enfermera latina por pedir protección para el COVID-19 en Nueva York

Terry Alaimo, jefa de la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA) para el Sistema Mount Sinai, fue despedida como representante sindical luego de que se divulgaran correos suyos donde mandaba a la “mier…” a su colega Diane Torres.

Alaimo había reaccionado groseramente, por escrito, a las denuncias de Torres sobre un aparente suministro inadecuado de equipos de protección en la pandemia. La mandó a callar y la insultó grotescamente en correos que luego trascendieron a la prensa.

Ayer, Alaimo emitió un comunicado informando a las enfermeras de Mount Sinai sobre su expulsión como representante sindical.

“Estimados miembros del Comité, les escribo para informarles que he sido despedida de NYSNA. Ha sido un honor y un privilegio trabajar con usted”, dijo en el correo electrónico.

Torres, enfermera y madre de 33 años, elogió la acción del sindicato. “Me alegra que finalmente escucharan e hicieran lo correcto. Todos deben estar sujetos a los mismos estándares”, dijo ayer a New York Post.

“¿Qué crees que le pasaría a una enfermera que envía un correo electrónico como ese? Sería crucificada y despedida en el acto, no habría peros ni condicionales, ni nadie para defender sus acciones”, añadió Torres.

En un caso más de supuesta negligencia y maltrato a los trabajadores esenciales en NYC, Torres publicó fotos en Facebook pidiendo suministros y explicaciones desde febrero, pero la gerencia del hospital la rechazó continuamente, según los correos electrónicos que envió a sus representantes sindicales.

A mediados de marzo, Torres estaba enfurecida por la continua falta de equipo y porque no estaba recibiendo el respaldo del sindicato, por lo que publicó la foto de sus colegas usando bolsas de basura sobre el uniforme, como un atuendo protector improvisado.

Cuando la foto de Torres apareció en la portada del New York Post el 26 de marzo, Alaimo la criticó con vulgares insultos en un correo electrónico enviado a varios miembros del sindicato y afirmó que su protesta no tenía fundamento.

“Diane está llena de mier.. y no tiene fuck… [idea] de lo que realmente está pasando… Dile a Diane que se fuck… (calle). Ella es una pieza inútil de mier…”, escribió Alaimo en el mensaje.

Union fires rep who told nurse complaining about PPE to 'shut the f–k up' https://t.co/F0VU0aD1R6 pic.twitter.com/QWfgaYnuSI

— New York Post (@nypost) May 15, 2020