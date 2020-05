Extienden hasta el 28 de mayo la pausa en cinco regiones de NY aunque algunas playas abrirán

El gobernador Cuomo anunció que las playas estatales abrirán antes de Memorial Day, pero el alcalde De Blasio aseguró que en la ciudad seguirán cerradas

Luego que cinco regiones de Nueva York iniciaran este viernes su proceso de reapertura, tras casi dos meses de freno por la pandemia del COVID-19, el gobernador Andrew Cuomo extendió la pausa de cierre hasta el 28 de mayo para las zonas que todavía no cumplen los requisitos para abrir, entre ellas la Gran Manzana.

El anuncio fue hecho tras revelar que en las últimas 24 horas se registraron 132 muertes, 25 menos que el día anterior, lo que eleva las fatalidades a 22,494, (15,422 en la ciudad). Los contagios alcanzan ya los 355,817, de los cuales 187,848 se han dado en los cinco condados.

Cuomo advirtió que si en cualquier momento, durante las próximas dos semanas, algunas de las cinco regiones cobijadas bajo la pausa presentan los cambios requeridos para iniciar su reactivación económica, podrán sumarse al proceso de reapertura.

“Ya hemos abierto hoy la mitad de las regiones del estado: cinco de las 10, las otras regiones no han reunido los criterios numéricos (…) entonces para esas regiones que no han calificado para abrir, hoy extendimos la orden de pausa, que significa mantener cerrados servicios e instituciones”, dijo el líder estatal, durante su conferencia diaria desde Albany. “Pero si una región logra cumplir los estándares en algún momento, sin importar la orden de pausa, esa región puede abrir”.

El nuevo anuncio se suma a la orden ejecutiva promulgada el jueves en la noche, que extendió el estado de emergencia hasta el 13 de junio, y que ordena mantener la cuarentena, al menos hasta esa fecha.

Abrirán las playas estatales

El Gobernador también anunció la reapertura de las playas estatales para el próximo viernes, antes del fin de semana del ‘Memoria Day’, pero advirtió que la decisión sobre aquellas playas locales dependerá exclusivamente de cada municipalidad.

La decisión de dar vía libre a las playas, más no a las piscinas públicas, se tomó, según Cuomo, de la mano de las autoridades estatales de Nueva Jersey, Connecticut y Delaware.

“Si se abrieran en otros estados y no en Nueva York, habría millones de personas de Nueva York inundando esas playas… y eso no ayudaría a nadie, nos pondría en riesgo”, dijo Cuomo justificando su decisión. “En las playas controladas por ciudades, pueblos, condados, playas municipales, lagos municipales, el gobierno local puede decidir abrir o permanecer cerradas pero si eligen abrir, deben adoptar los requisitos del estado como mínimo y tienen libertad total para imponer sus propios requisitos adicionales”.

Y aunque a muchos neoyorquinos la idea de tener un fin de semana de playa y sol les resulta un respiro en medio de la pandemia, el Gobernador dejó claro que habrá reglas estrictas que seguir.

“No se permitirá más del 50% de capacidad de las playas, y no habrá fútbol o voleibol”, dijo Cuomo, explicando también que sitios de aglomeración como áreas de picnic y salas de juego no estarán abiertos. Además, será obligatorio el uso de máscaras cuando no se pueda mantener el distanciamiento social mínimo requerido de seis pies.

“No podemos subestimar este virus ni jugar con él“, advirtió Cuomo, pidiendo prudencia y sentido común, al tiempo que advirtió que si no se siguen las normas y las autoridades locales reportan incrementos de contagios, se cerrarán.

NYC todavía no habrá su playas

Antes del anuncio del Gobernador, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dejó ver que en la Gran Manzana, el panorama para el próximo fin de semana feriado no incluirá el uso de las playas bajo el control municipal.

“Eso no está en las cartas“, mencionó el Alcalde, quien al ser cuestionado sobre la posibilidad cercana de abrir playas como Coney Island y Rockaways, afirmó que la Gran Manzana está lejos de llegar a ese punto.

“Es doloroso porque a todos nos encantaría poder ir a la playa con el clima cálido, pero aún no es seguro”, advirtió De Blasio, agregando que ese tema será evaluado regularmente a lo largo del camino.

“Eso no está en las cartas en este momento”, reiteró el mandatario. “Una vez más, veremos qué nos depara el futuro, pero no por ahora”.

Cifras del coronavirus en NY:

132 muertes se registraron en el estado en las últimas 24 horas.

96 de los fallecimientos ocurrieron en hospitales.

36 de los decesos se dieron en hogares de ancianos.

25 muertes menos hubo en comparación con el día anterior.

157 fatalidades se registraron el miércoles.

22,494 son las muertes hasta el momento.

15,422 de las muertes ocurrieron en la Gran Manzana.

5,054 aparecen como muertes probables por el COVID-19.

2,721 nuevos contagios hubo entre el miércoles y el jueves.

355,817 es el total de contagios reportados en el estado.

187,848 son los contagios reportados en los cinco condados.

Las 7 métricas que se deben reunir para que se autorice la reapertura:

1. Disminución de las hospitalizaciones totales: La región debe mostrar una disminución sostenida en el promedio móvil de tres días del total de hospitalizaciones netas en el transcurso de un período de 14 días a la baja.

2. Disminución de muertes: La región debe mostrar una disminución sostenida en el promedio de tres días de muertes diarias en hospitales en el transcurso de un período de 14 días.

3. Nuevas hospitalizaciones: La región debe experimentar menos de 2 hospitalizaciones nuevas por cada 100,000 residentes, medida en un promedio móvil de tres días. Las nuevas hospitalizaciones incluyen tanto ingresos nuevos como ingresos previos confirmados de COVID-19 positivos

4. Capacidad hospitalaria: Las regiones deben tener al menos el 30% de sus camas de hospital disponibles.

5. Capacidad en UCI: Se requiere el 30% en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles.

6. Capacidad de pruebas de diagnóstico: Las pruebas de diagnóstico diarias promedio durante los últimos 7 días deben ser suficientes para realizar 30 pruebas por cada 1,000 residentes por mes.

7. Capacidad de seguimiento y rastreo de contactos: El número de rastreadores de contacto en cada región debe cumplir con los umbrales establecidos por el Departamento de Salud, 30 por cada 10,000.