Joven sensación de las Chivas, Fernando Beltrán, reveló que Tomás Boy lo trataba mal en el Rebaño

El mediocampista pidió salir del club por la falta de oportunidad

El carácter de Tomás Boy le ha acarreado muchas confrontaciones a lo largo de toda su carrera, ya sea con jugadores, directivos, técnicos o comentaristas, sin embargo, no se recordaba que sus malos tratos influyeran para que un jugador estuviera a punto de dejar un equipo.

Dicha situación ocurrió con el canterano de las Chivas, Fernando Beltrán, quien después de la salida de Matías Almeyda, no la pasó bien con el “Jefe” Boy.

“Sí, después de que Matías salió del equipo la situación fue difícil para mí, porque hubo dos cambios de técnicos y uno me toma un poco en cuenta y el otro no (Tomás Boy). Quería salir del club, no por no estar contento, sino por no tener minutos. En cuanto se dio la posibilidad pedí salir, porque en tan pocos partidos que lo vi y la manera que trataba al jugador y cómo me trató a mí, sabía que no sería bueno. Tenía que vivir la experiencia y ese momento para estar donde estoy ahora”, declaró en entrevista para ESPN.

En la actualidad todo es diferente, pues con la llegada de Luis Fernando Tena al banquillo del Rebaño, Beltrán ha vivido sus mejores momentos como profesional, y ya se había convertido en titular en el equipo del ‘Flaco’ antes de que la Liga MX se detuviera por la pandemia del coronavirus.

“Estaba disfrutando mucho. Estábamos tomando mucha confianza, tenía buenos partidos. Juego libre, suelto y lo que sé hacer. Me cayó bien la llegada del profe y me ha ayudado a crecer dentro del campo”, concluyó.