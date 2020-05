La economía de EE UU acumula récords negativos

Las ventas al por menor colapsan. Las tiendas de ropa y complementos venden un 90% que en abril de 2019

Los libros de historia dejarán una triste constancia de la primavera del año 2020. Los de historia económica sin duda recogerán en sus paginas cómo una crisis de salud, la del coronavirus, llevó a una economía en expansión a una fuerte recesión en apenas semanas.

El viernes se conoció oficialmente que ha habido un colapso en las ventas al por menor. El peor dato desde 1992 revela una caída del 16.4% en abril frente a un marzo en el que ya estas se desplomaron un 8.3% (según cifras revisadas a la baja). Con respecto a abril de 2019 las ventas, en términos generales, cayeron un 21.6%.

La actividad en supermercados y los comercios de primera necesidad han permitido que el porcentaje no sea aún peor. En las tiendas de ropa y complementos registraron ventas han sido mínimas. Un 78.8% más bajas que el mes anterior y casi un 90% menos que en abril de 2019.

Los muebles por un lado y aparatos electrónicos y electrodomésticos por otro también se han quedado en los almacenes. Las ventas se redujeron 66.5% y un 64%, respectivamente el mes pasado. Y las de carros y sus componentes un 33%.

Parte del problema es que las tiendas están cerradas, pero también influye negativamente el poco interés por el gasto por parte de unos consumidores que dudan de sus futuros ingresos.

Los economistas dicen que la magnitud de lo que ha pasado con el consumo habla de “la ferocidad del Covid-19” y esperan que perjudiquen con esta misma ferocidad la evolución del PIB.

“Aunque creemos que hemos dejado atrás lo peor de la contracción en el consumo la relajación gradual de las órdenes de confinamiento y los miedos que queden con respecto al virus se van a traducir en una lenta apertura de los bolsillos”, explican los expertos de Oxford Economics. Estos creen que la combinación de un desempleo elevado, la caída de los ingresos y la menor confianza del consumidor mantendrá “el poco apetito por el gasto del consumidor”.

Y los ciudadanos tienen motivos para la incertidumbre laboral. También el viernes se conoció el informe de ofertas de empleo, contrataciones y bajas de actividad y los números no invitaban al optimismo.

El inform dela Oficina de Estadísticas Laborales, conocido como JOLTS, apunta que la demanda de trabajadores se ha contraído a un ritmo mensual récord en marzo (813,000 ofertas de empleo retiradas). Las contrataciones también han caído y lo único que sube, como se ha visto en las cifras de desempleo es la destrucción de puestos de trabajo. En el Economic Policy Institute califican a estos datos de “catastróficos”.

Todo ello hay que enmarcarlo en el hecho de que en abril la tasa de desempleo quedó en el 14.7% y en el caso de los latinos en el 18.9%, como se supo hace una semana.

Sin ganas o posibilidad de consumir y con las ventas en caída libre, la actividad industrial también se ha venido abajo un 11.2%, la caída más pronunciada en un mes. Otro récord que no se quería batir. En el caso de la industria del motor, la producción ha caído un 72%.

En Oxford Economics se cuenta con que el daño a la economía no se va a solventar cuando se levanten las medidas de distanciamiento social del confinamiento. “Vemos en el futuro una demanda débil, bajos precios de gasolina y problemas en la cadena de producción además de condiciones financiera tensas y mucha incertidumbre.

Quienes determinan si se está o no en una recesión no ha dicho nada aún y es posible que no haya una declaración semioficial en breve pero eso es un tecnicismo. La recuperación de la recesión del coronavirus, al menos en la industria, no llegará hasta 2021.