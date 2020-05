¿Por qué un solo cheque mínimo de $1,200 no es suficiente para reactivar la economía?

La efectividad del alcance del dinero a nivel macro depende de quién lo recibe, indica reporte

Un cheque mínimo de $1,200 dólares una sola vez no es suficiente para reactivar la economía, indica un estudio en Kellogg Insight.

El estudio destaca que la efectividad a nivel macro del incentivo que continúa distribuyendo el Gobierno de Estados Unidos para atajar la crisis económica creada por el coronavirus depende de quién lo reciba.

La investigación realizada por expertos de Kellogg Graduate School of Management, Columbia Business School, University of Chicago’s Booth School of Business y University of Southern Denmark arrojó que el comportamiento de los beneficiarios depende de la cantidad de dinero que manejan.

Por ejemplo, las personas que acumulan $3,000 o más en sus cuentas bancarias responden menos activamente a la ayuda en términos de utilizarlo, lo que, a su vez, representa poco o ningún estímulo a la economía.

Por otro lado, los que en sus cuentas tienen $500 o menos gastan casi la mitad de los fondos en un periodo mínimo de 10 días en promedio. Lo anterior significa que un 44.5 % del monto de los cheques de estímulo a las personas con menos ingresos y dinero en el banco vuelve a moverse en un periodo de 10 días, lo que podría estimular la economía posteriormente.

El estudio además revela que los recipientes utilizan principalmente el incentivo para pagar alimentos, artículos del hogar, facturas y renta, lo que difiere del uso que se la ha dado a este tipo de ayudas en el pasado.

De acuerdo con los hallazgos, en esta ocasión, los estadounidenses no están invirtiendo el dinero en compras de bienes duraderos como equipos electrónicos, muebles o carros. Esto significa que el cheque no estimulará a las industrias más afectadas por la crisis como las empresas manufactureras o de venta al detalle.

Este viernes, se espera que la Cámara de Representantes federal apruebe un cuarto paquete de estímulo que contiene una disposición para el envío de una segunda ronda de cheques mínimos de $1,200.

Sin embargo, varios legisladores ya han anticipado que el paquete conocido como “Heroes Act” no pasará el cedazo del Senado.

Al momento, unos 130 millones de estadounidenses han recibido pagos mínimos de $1,200 en virtud de la Ley CARES aprobada hace más de un mes en el Congreso.