“Te amo y no es pecado”: El polémico mensaje que una joven dejó afuera de una iglesia para un sacerdote

La mujer fue detenida luego de que el religioso levantara una demanda en su contra por acoso

Gran escándalo con el que amanecieron hace unos días vecinos del barrio de La Loma, en Salta, Argentina, luego de que en una iglesia del barrio dejaran una declaración abierta de amor hacia el sacerdote de esta parroquia.

Una mujer joven colgó afuera de la iglesia un cartel que decía: “Padre Juan, te amo y eso no es pecado. No te lastimaría y lo sabes. ¿Cuál es el drama de amar a un cura si el Señor me lo pidió? Te amo”.

Según un medio local, la autora de este mensaje de amor fue detenida, luego de que el sacerdote interpusiera una demanda de acoso ante las autoridades, asegurando que desde hace varias semanas vive angustiado y con mucho estrés por el comportamiento de esta joven.

Horas después trascendió que la mujer fue puesta en libertad.