Elemento de “Los Zetas” interrumpe a sacerdote que daba misa por Facebook para extorsionarlo

Le exigió al religioso le entregara todo el dinero que había en la iglesia

Un sacerdote identificado como Ricardo López Terronres se encontraba hace unos días celebrando misa en la Iglesia de San Juan Bautista, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en México, la cual transmitía a todos sus fieles en vivo por Facebook, cuando fue víctima aparentemente del grupo delictivo “Los Zetas”.

Según la información dada por la agencia de noticias Notimex, el sacerdote estaba a punto de concluir la misa cuando de repente, ve que una persona ingresó a su iglesia, a pesar de que esta se encuentra cerrada, y quien comenzó a amenazarlo y a extorsionarlo para así obligarlo a que le entregara todo el dinero que tuviera en el templo, hecho que pudo observarse en la transmisión.

“Era un individuo con una radio frecuencia diciendo que era de “Los Zetas”. No le puse importancia, yo continué con la misa y ya después de dar la bendición, como no le puse atención, fue amenazar al operador de la cámara”, explicó el sacerdote en entrevista para la agencia de noticias citada anteriormente.

“Terminando la misa me dirijo yo con él, le tomo foco con la cámara y le digo que lo está viendo mucha gente en Facebook y que seguramente ya están llamando a la policía”, agregó el padre, pero el supuesto miembro de “Los Zetas” no se intimidó e incluso le habría dicho que había 15 sicarios rodeando la iglesia y que estaban dispuestos a todo si no les entregaba el dinero.

Finalmente, el delincuente se marchó y tras revisar las cámaras de seguridad, el sacerdote se dio cuenta mediante las grabaciones del circuito cerrado de la iglesia que este se encontraba solo y que había llegado en un taxi.

Las autoridades locales ya se encuentran investigando este hecho.