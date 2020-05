Por qué los republicanos no piensan aprobar el “Heroes Act” para una segunda ronda de cheques de estímulo

"Es más como una tarjeta de Navidad liberal con una lista de deseos”, dijo el representante por Oklahoma, Tom Cole, uno de los tantos opositores al paquete demócrata

Para los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, el paquete de estímulo económico aprobado por la delegación demócrata conocido como “Heroes Act” en la Cámara de Representantes en una iniciativa de corte socialista que incentiva la figura del “Estado de bienestar” y no promueve la reinserción de estadounidenses al mercado laboral.

Esta es parte de la lógica que se mueve entre los miembros de dicho partido, e incluso, de algunos en el bando demócrata.

Han sido varios los senadores que anticiparon la muerte de la medida una vez llegue a dicho cuerpo legislativo de mayoría republicana.

El líder de los republicanos en ese cuerpo, Mitch McConnell, fue uno de los primeros en dar su veredicto sobre la convaleciente legislación por entender que es una medida de aspiraciones (políticas).

“Lo que estamos viendo en la Cámara de Nancy (Pelosi) no es algo desarrollado para lidiar con la realidad, pero designado para lidiar con aspiraciones. Este no es tiempo para legislación de aspiración, esto es un tiempo para respuestas prácticas a la pandemia del coronavirus”, dijo el funcionario a principios de esta semana

Pero McConnell no ha sido el único vocero en contra. La lista de los republicanos opositores se ha ido incrementando con los días con legisladores manifestándose sobre la muerte anunciada del proyecto “Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act” aprobado este viernes en la Cámara.

“Es más como una tarjeta de Navidad liberal con una lista de deseos”, dijo el representante por Oklahoma, Tom Cole, durante un debate sobre la medida ayer. “Esta medida no va para ningún lado, y a ningún sitio rápido”.

Para representantes como el de Indiana, Jim Banks, el plan aprobado en la Cámara se enfoca en rescatar a los “estados azules” o demócratas.

“Los contribuyentes de Indiana no deberían estar en el gancho para rescatar años de mala administración y de despilfarro de gastos en estados como Illinois, nuestro vecino de al lado”, sostuvo el político según citado por News 22.

Otro asunto que incentiva la negativa de los republicanos en darle paso a la legislación son las implicaciones fiscales a largo plazo.

Algunos republicanos como Bill Johnson, de Ohio, consideran que hace falta más tiempo para medir la efectividad de la Ley CARES, aprobada en marzo, antes de embarcarse en otra medida de estímulo.

“Nosotro necesitamos ver cuán efectivo va a hacer eso antes de hacer algo más”, sostuvo Johnson.

Cabe señalar que no solo los republicanos tienen sus reservas con el paquete presentado por sus opositores congresionales.

Algunos demócratas ya habían manifestado reservas con la legislación que dispone $3 billones en ayuda, no solo mediante los cheques, sino a traves del desembolso a gobiernos estatales y locales y para pruebas de coronavirus, entre otras disposiciones.

Una de éstas fue la representante demócrata por Virginia, Abigail Spanberger, quien había anunciado su voto en contra.

“Ciertamente nunca será convertida en ley y yo creo que nosotros debemos de empeñar el tiempo importante ahora en trabajar legislación que mi comunidad necesita en una medida que sea aprobada y convertida en ley”, citó KHON 2 a Spanberger.

La representante por Washington, Pramila Jayapal, también se opuso a “Heroes Act”, entre otras cosas, porque la legislación “no mantiene a los trabajadores en sus empleos ni garantiza el sueldo”.

“Más de 36 millones de personas solicitaron desempleo en solo ocho semanas y un total de 40% de los hogares que ganan menos de $40,000 perdieron empleos solamente en marzo. El desempleo masivo es una alternativa y nosotros no podemos esperar que el nivel suba al 40% o 50%, lo que ocurrirá si no actuamos we do not act audazmente”, planteó la legisladora en un artículo en Common Dreams.