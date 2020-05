Señalan al sheriff Alex Villanueva de ocultar información del accidente de Kobe Bryant

El Inspector General del Condado de Los Ángeles, Max Huntsman, intenta solicitar la documentación relacionada a las acusaciones de encubrimiento por parte del sheriff Alex Villanueva respecto a material fotográfico tomado en el lugar del accidente donde Kobe y Gianna Bryant perdieron la vida junto a siete personas más.

“Los documentos son relevantes para una investigación pendiente sobre las acusaciones de que el Sheriff dirigió la destrucción de pruebas y suprimió una investigación administrativa para evitar la publicidad negativa”, dijo el Inspector Huntsman en una carta esta semana al presidente de la Comisión de Supervisión Civil, según informó el diario LA Times.

Asimismo, Huntsman mencionó que Villanueva se había negado a proporcionar los registros y pidió que el tema se incluyera en el orden del día de la reunión de la comisión del 21 de mayo.

L.A. County's chief law enforcement watchdog is seeking to subpoena documents related to allegations that Sheriff Alex Villanueva directed a cover up after deputies shared graphic photos of the helicopter crash that killed Kobe Bryant https://t.co/oOyakxQMEo

— Los Angeles Times (@latimes) May 15, 2020