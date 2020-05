Andrew Cuomo urge a neoyorquinos hacerse la prueba de coronavirus si temen contagio; hay 40,000 diarias

El gobernador Andrew Cuomo urgió a los neoyorquinos realizarse la prueba de coronavirus, si piensan que tienen síntomas de contagio.

El demócrata se realizó el examen durante su sesión informativa este domingo, donde indicó que Nueva York tiene disponibles 40,000 pruebas COVID-19 por día, distribuidas en 700 sitios.

Lamentó que ahora esos exámenes estén siendo subutilizados, ya que solamente se realizan alrededor de 5,000, aunque se desconoce el motivo por el que la gente no acude.

“Lo que significa que hay un sitio de prueba cerca de usted”, dijo Cuomo. “El nuevo problema es que tenemos más sitios y más capacidad de prueba de la que estamos usando”.

Cuomo enfatizó que cualquier persona que piense que tiene un síntoma COVID-19 puede hacerse una prueba, expresó.

La Administración estatal dio de alta un sitio web donde los neoyorquinos pueden ingresar su dirección y encontrar los lugares de prueba más cercanos y a los que pueden acudir haciendo una cita vía web.

IMPORTANTE: Aquí puede localizar un sitio para hacerse la prueba de COVID-19

Cuomo lamentó que la capacidad de pruebas esté subutilizada.

“Si crees tener síntomas, hazte una prueba. Depende de ti”, dijo. “Simplemente no tenemos suficientes neoyorquinos para venir a realizarse el examen”.

En su cuenta de Twitter, el Gobernador compartió el sistema online para obtener la información y hacer una cita.

Testing is fast and easy, and there are over 700+ sites in New York where you can get a COVID test.

Anyone with symptoms is eligible. So are essential workers.

Find a testing site near you:https://t.co/j034v1VPW2

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 17, 2020