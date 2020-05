Bill de Blasio descarta abrir playas de la ciudad de Nueva York el fin de semana de Memorial Day

El Alcalde dijo se que también se dispersarán las aglomeraciones frente a bares

El alcalde Bill de Blasio descartó que las playas de la Gran Manzana no abrirán el Memorial Day.

“Obviamente, hay un gran interés en las playas y el estado de Nueva York ha dicho que diferentes localidades pueden tomar diferentes decisiones y algunos están decidiendo abrir playas del área metropolitana el Memorial Day, el inicio tradicional de la temporada de playas“, reconoció el demócrata.

Sin embargo consideró que, al menos para la ciudad, no es algo seguro todavía.

“Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. No abriremos nuestras playas el Memorial Day. No es seguro. No es lo correcto en el epicentro de esta crisis”, acotó.

Los cinco condados neoyorquinos concentran el mayor número de casos a nivel nacional con 189,031 contagios de COVID-19.

Todavía hay cerca de 50,000 personas hospitalizadas y se confirmaron 15,700 muertes, además alrededor de 5,000 posibles.

De Blasio dijo que su Administración será cuidadosa con la reapertura.

“Después de todo el progreso que hemos logrado para combatir esta enfermedad, no estamos tomando esa oportunidad (para reabrir)”, dijo.

Agregó que la gente puede caminar en las playas manteniendo distancia, pero no pueden nadar ni desafiar las reglas de restricción.

Este fin de semana, decenas de neoyorquinos fueron vistos congregados fuera de bares y en parques, lo que desató alertas sobre nuevos contagios.

De Blasio dijo que se buscará dispersar a quienes se reúnen afuera de bares y otros comercios.

Las playas del resto del estado abrirían a 50% de capacidad, según el Gobierno estatal.