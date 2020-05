Explosión en Los Ángeles: bomberos cruzan bola gigante de fuego en espeluznante video

Esto no fue un programa de televisión o una película acerca de los siempre valientes bomberos. Y tal vez ninguna filmación podría mostrar una imagen tan espeluznante.

Luego de la explosión ocurrida la tarde del sábado en un almacén del centro de Los Ángeles, la cual causó que 11 bomberos resultaran heridos, surgieron algunos videos de la enorme bola de fuego que se elevó por las alturas.

Más tarde apareció en Twitter el video de una grabación en un teléfono celular que muestra a la distancia a varios de los oficiales abandonando el edificio. Mientras ellos avanzan sobre la escalera de un camión de bomberos, emerge la bola de fuego y ellos cruzan dramáticamente a través de ella.

Se recomienda abrir el siguiente tuit y deplegar el video a pantalla completa para apreciar mejor.

El reporte oficial fue que tres de los bomberos sufrieron heridas graves, aunque se espera que sobrevivan.

La explosión ocurrió poco antes de las 6:26 pm cuando algunos bomberos se encontraban adentro y encima del edificio combatiendo el incendio original en el almacén, según Erik Scott, vocero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quien explicó que los bomberos corrieron “directo a través de la bola de fuego para ponerse a salvo al otro lado de la calle”.

Se investigan las causas del incendio y la explosión, pero se sabe que el fuego se originó en el almacén Smoke Tokes, un proveedor de sustancias relacionadas con la extracción de la resina de cannabis (marihuana) con el uso de butano. En esta imagen de Twitter se observa el edificio del almacén.

View of fire building via Google. Witnesses report CO2 canisters exploding as NBC LA is reporting the 10 firefighters are in critical condition. LAFD Central also dealing with a large fire on Westlake Ave 2.5 miles from this fire. IC trying to release units to cover city. pic.twitter.com/iAJ4rshbki

— Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) May 17, 2020