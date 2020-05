Fuertes confesiones de Lorena Meritano y Gaby Spanic: sufrieron violencia de pareja

View this post on Instagram

Muchas Gracias mi vida😘 Te amo a Tiempo Totallll Bendiciones 🙏 #Repost @eldelagorravinotinto (@get_repost) ・・・ Vámonos con una fotico #Tbt !! Si se llegan a conseguir a mi @gabyspanictv 😍en algún lugar… ¿Que le dirían? 🤔 . . . . #GabySpanic #LaUsurpadora #Actriz #Actress #ActrizVenezolana #Retrato #Portrait #Fotografo #FotografoVenezolano #Mexico #CDMX ! Mi fotógrafo favorito!