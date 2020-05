Alcalde De Blasio planea reabrir Nueva York durante la primera quincena de junio

El alcalde Bill de Blasio indicó este lunes que espera cumplir los requisitos estatales sobre el coronavirus para comenzar la reapertura de los cinco condados de la Gran Manzana durante la primera quincena de junio, y descartó que la vuelta gradual a la normalidad se pueda producir antes de esa fecha.

En su conferencia diaria, De Blasio dijo que la primera mitad de junio es “la oportunidad” para relajar ciertas medidas, pero apuntó a que no abrirían todo de golpe sino por fases y solicitó a las empresas que pidiesen a sus empleados que no usen el transporte público a la par que sean cautelosos con el uso de vehículos para no colapsar la ciudad.

“Septiembre es crucial, por la reapertura de los colegios”, señaló el Alcalde, que detalló que en la ciudad han bajado tanto las hospitalizaciones como los pacientes en unidades de cuidados intensivos y la proporción de positivos entre las personas que se han realizado la prueba.