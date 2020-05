Esta herramienta gratuita permite determinar la elegibilidad para beneficios como Medí-Cal o Cal-Fresa en minutos

Para muchos residentes de California el coronavirus ha tenido efectos económicos negativos y muchos de ellos se encuentran en riesgo de salud o de nutrición, es por eso que la empresa Alluma ha creado una herramienta que ayuda a determinar la elegibilidad para los programas sociales del estado.

La herramienta llamada Quick Screener fue desarrollada por la empresa sin fines de lucro y da respuesta inmediata acerca de la elegibilidad de las personas al responder cinco preguntas de forma anónima.

Nearly 4.6MM Californians have filed unemployment claims since March 12. Many are seeking public assistance for the first time.

The #QuickScreener enables any Californian to quickly learn if they may be eligible for #GetCalFresh and Medi-Cal.https://t.co/uD4UDXFixF

