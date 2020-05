Ganó $ 2 millones en la Powerball gracias a que jugó con los mismos números que le hicieron ganar $50,000 hace 3 años

Repitió la mismas fórmula que la llevó a ganar en 2017 solo que ahora el premio fue mayor

Una mujer originaria de Durham, Carolina del Norte, llamada Shanika Miller se convirtió en la afortunada ganadora de $2 millones de dólares gracias a un sorteo de lotería de la Powerball; lo increíble es que lo logró apostando por la misma combinación con la que hace 3 años obtuvo un valioso premio.

Shanika explicó a un medio local que suele apostar por una combinación formada con las fechas de cumpleaños de sus hijos y su edad actual. Justamente, en 2017, con esta estrategia, obtuvo $50,000 también en la Powerball.

Hace unos días, a las 6 de la mañana, le llegó un mensaje a su teléfono celular, el cual le informaba que había sido la ganadora de ese gran premio.

“Me desperté sobre las 6, lo vi y me puse a llorar. Me dije que no puede ser verdad, lo comprobaba, y comprobaba, y comprobaba”, indicó la ganadora, la cual solo había invertido $3 en el billete.

La mujer aseguró que con su premio, lo primero que hará es comprarle un auto a uno de sus hijos; además quiere mudarse a una casa más grande y desea pagar todas sus deudas.