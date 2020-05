Los bonitos mensajes a Adamari López de sus compañeros de ‘Un nuevo día’ por su cumpleaños

View this post on Instagram

@chefjames: Lo que más admiro de @Adamarilopez es que pasan y pasan los años y ya no se le notan los que tiene en realidad!!! 🤭🤣 Nahhh mentira, nos debemos un abrazote y un beso cuando todo esto termine, feliz cumpleaños chaparrita que Dios te siga bendiciendo y siempre te llene de mucha salud. PD: Cuando todo esto termine tambien te voy a molestar y a asustar un poquito…