Los Cayos de Florida reabrirán a los visitantes a partir del 1 de junio: se podrá ir a la playa

Los Cayos de Florida se están abriendo nuevamente a los visitantes y turistas a partir del 1 de junio, según anunciaron funcionarios del condado de Monroe el domingo por la noche.

Las autoridades dicen que los puntos de control de tráfico en la US1, que se establecieron el 27 de marzo para prohibir temporalmente a los no residentes, se levantarán, mientras que los hostales, hoteles y moteles podrán reabrir.

