YouTube censuró el narcocorrido de Lupillo y Juan Rivera dedicado a Miguel Ángel Félix Gallardo

"Cortina de humo" fue autorizado por el mismo "El jefe de jefes" en el penal de Puente Grande

“Estamos con mucha expectativa por este gran corrido”, así fue como Lupillo y su hermano Juan Rivera anunciaron “Cortina de humo”, lo que no esperaban es que YouTube bloquearía la pieza.

El dueto recuerda que hace 25 años Juan Rivera estaba preso por tráfico de drogas.

“Estuve encarcelado por vender droga, metanfetaminas, era un muchacho de 16 años confundido, rebelde, pero gracias a Dios aprendí”, expresó a De Primera Mano, Juan Rivera.

“El Rey de los borrachos” habló sobre cómo vivieron los momentos complicados del encierro de Juan. “Fue un momento difícil, el primer momento en que teníamos a un miembro de la familia lejos, no lo podíamos ver”.

“Son cosas que tuvimos que vivir como familia y estar unidos”, agregó.

El corrido se estrenó el domingo y según el propio Lupillo estaba dedicado a Miguel Ángel Félix Gallardo.

“Se dicen muchas cosas de él, ahí en el corrido se aclara todo”, agregó Lupillo.

Juan Rivera reveló que le pidieron permiso al mismo Jefe de Jefes para lanzar la canción. “Se portó muy bien con nosotros”.

La mañana del lunes, el equipo de prensa de los Rivera anunciaron que YouTube había censurado la pieza.

“Cortina de humo” es el nuevo corrido de Lupillo y Juan Rivera, una letra muy fuerte autoría del propio Juan al escuchar de viva voz la experiencia de Miguel Ángel Félix Gallardo y que a pesar de que en su videoclip no hay ninguna escena de violencia, hacer alusión al crimen o tener una apología del delito, fue censurado por YouTube a tan sólo unos minutos de haberlo subido, privándolos así a la libre expresión; esto a pesar de existir en la plataforma vídeos que realmente muestran contenidos y letras explícitas que atentan a cualquier valor humano mostrando y hablando abiertamente de drogas, armas, escenas de sexo o de violencia”, expresaron en un comunicado.

Esta es parte de la letra

Estoy bajo el cielo negro de esta gran prisión

y desconozco los motivos

por lo que yo fui detenido.

Ya dijeron muchas cosas sin sentido,

pónganse del lado mío.

Soy Yo,

el que en los ochentas todo comenzó.

En este mundo hay muchos sapos,

con el gobierno no hice trato.

No mencionen más mi nombre en la televisión,

si saben que todo es falso.

Me dibujaron mi sentencia para sacarle provecho a su puesto ministerial.

Jamás estuve en Nicaragua

y todas esas toneladas que me achacan ¿Dónde están?

Ya son tres décadas seguidas que a todita mi familia no la he podido mirar,

pero los que andan allá afuera

no dan la cara de vergüenza.

Yo soy Miguel Félix Gallardo,

yo soy hombre de verdad.

No sé,

si en cualquier momento puedan darme libertad.

Quinientos libros he leído,

más de mil cosas ya he aprendido

El valor y la palabra no me han de quebrar,

ya saben que no es lo mío.

No sé,

y tarde o temprano van a saber la verdad.

Mis manos nunca se mancharon

ellos saben de lo que hablo.

Les nublaron la mirada

cuando se expandió esa cortina de humo.

“Esa es la letra de “Cortina de humo”, la cual en ningún momento emplea algún lenguaje ofensivo o algo que no se vea o escuche en un noticiero y que en este caso solo busca dar a conocer la versión de una persona privada de la libertad que la vida y las autoridades ya se encargaron de juzgar, pero que hoy una plataforma internacional como YouTube decidió prohibir y censurar”, agrega la misiva a la prensa.

“Fue hace un año que Lupillo y Juan Rivera junto con más de 90 personas entre músicos y staff se unieron para ofrecer un concierto inolvidable en el Centro Penitenciario de Puente Grande en Jalisco, evento que incluso fue grabado en su totalidad y con lo que muy pronto se tendrán noticias para darlo a conocer… fue durante esa visita que los Rivera conocieron a muchas personas y escucharon diferentes historias, entre ellos las de un interno, Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien después de escucharlo, Juan Rivera decidió escribirle “Cortina de Humo” y que hoy interpretan los hermanos Rivera, Lupillo y Juan”, concluyó.

Sigue leyendo