Coronavirus acaba con la esperanza de Pier 1 Imports. La tienda está en liquidación

La pandemia de coronavirus acabó con sus esperanzas. Pier 1 Imports, una de las tiendas de muebles para el hogar que se expandió a lo largo de Estados Unidos en la década de 1960, está en liquidación y cerrará sus puertas cuando terminé la emergencia sanitaria.

La empresa, con sede en Fort Worth y con unas 450 tiendas a lo largo del país, se declaró en bancarrota en febrero y buscaba reorganizarse o encontrar un comprador para mantenerla en operación.

Este martes, Pier 1 presentó una moción ante el Tribunal de Quiebras de Richmond, Virginia, para realizar “un cierre ordenado de las operaciones de la compañía después de que las tiendas reabrin”.

Robert Riesbeck, CEO de Pier 1, señaló en una nota de la periodista Maria Halkias, para The Dallas Morning News, que el complicado entorno económico, agravadi por la crisis del coronavirus, les hizo imposible encontrar un comprador.

“Desafortunadamente, el desafiante entorno se ha visto significativamente agravado por el profundo impacto de COVID-19, lo que obstaculiza nuestra capacidad de asegurar un comprador y nos obliga a cerrar”.

