Lo que NUNCA deberías comprar en Walmart

Quizá sería mejor que buscaras estos productos en otras tiendas

En Walmart puedes encontrar muchos productos buenos y a buen precio, pero hay algunas cosas que quizá sería mejor que buscaras en otro lado, ya que tendrías más probabilidades de ahorrar aún más.

A continuación, te compartimos cinco de ellas.

Comida orgánica

Cuando estás buscando este tipo de comida orgánica de calidad, quizá deberías ir a otro lado, ya que en Walmart no la suelen dar muy barata.

En estos casos, tendrías más posibilidades de encontrar mejores precios en Trader Joe’s o Aldi, según se recomienda en el portal de Reader’s Digest.

Productos Great Value

Great Value es la marca genérica de la tienda Walmart, y no hay otra tienda en donde puedas conseguir sus productos. El problema con dicha marca es que, si comparas las cantidades y los tamaños de las unidades con las marcas originales, los ahorros no son tantos. Por esta razón, quizá preferirías comprar la marca original.

Vitaminas y suplementos

Si las tomas con regularidad, lo mejor sería que las compraras a granel en una tienda de almacén. De lo contrario, podrías gastar una mayor cantidad de dinero si adquieres los frascos más pequeños que se venden en Walmart.

Tarjetas de regalo

La razón por la que no deberías comprarla en Walmart es que podrías encontrarlas más baratas en otros lugares. Toma en cuenta que tiendas como Costco las suelen vender a granel y con descuento, por lo que podrías llevarte, por ejemplo, cuatro tarjetas de regalo de $25 dólares por $69.99, en lugar de pagar $100.

Electrodomésticos de cocina

Si usas con frecuencia aparatos como batidoras y hornos, entonces lo más recomendable es que utilices las de mayor calidad que puedas costear, ya que las que se venden en Walmart no te durarán mucho tiempo si las usas seguido.

Quizá te convendría comprarlas aquí sólo si usas el aparato muy de vez en cuando.

–También te puede interesar: 5 cosas que SIEMPRE deberías comprar en Costco