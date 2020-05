Mauricio Ochmann habló por primera vez de su separación de Aislinn y el polémico viaje con los Derbez

El viaje con la familia de su esposa no fue la mejor decisión

Existen muchos rumores en torno a las causas de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, siendo uno de los más fuertes que el viaje que hicieron en familia fue el principal detonante de la crisis de la pareja, y por primera vez el actor ofrece su punto de vista sobre esta situación.

En una videollamada para “Hoy”, el aún yerno de Eugenio Derbez aseguró que haber convertido la ida a Marruecos en una serie para la televisión no le pareció tan buena idea, aunque señala que durante su travesía pasó buenos momentos junto a su mujer, su hija Kailani y el resto del clan.

“No creo que “De Viaje Con Los Derbez” haya sido la causa de esto y nunca me pesó el apellido. El reality show no es lo mío, el tipo de contenido no me atrae para nada y en ese sentido mi experiencia no fue la mejor, pero sí les agradezco a todos por los momentos que pasamos juntos”, dijo Mauricio.

Para finalizar, el actor señaló que aunque ya no son marido y mujer se lleva muy bien con Aislinn y han disfrutado al máximo el poder estar juntos durante la cuarentena por coronavirus, pues lo más importante para ambos es poder pasar el tiempo gozando de las travesuras de su pequeña de dos años.

