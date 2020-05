Novia en estado crítico tras paliza con clavos y patadas en Queens

James Fitzgerald fue arrestado después de que pateó el cuerpo y golpeó la cabeza de su novia con un trozo de madera que tenía clavos, enviándola al hospital en estado crítico, dijeron fuentes policiales.

La víctima, Victoria Chuminski, fue llevada al Jamaica Hospital Medical Center en estado crítico y quedó parcialmente ciega tras el brutal ataque. “Permanece inconsciente, se sometió a dos cirugías y sufrirá desfiguración facial permanente como resultado de estas lesiones”, detallan los documentos judiciales presentados ayer lunes, informó Daily News.

Fitzgerald, de 53 años, fue arrestado por un cargo de intento de asesinato alrededor de las 6 p.m. del sábado, momentos después de que presuntamente agredió a la mujer de 35 años con una tabla de madera frente a 94-15 150th Street en Jamaica, Queens.

La madera era una paleta y tenía clavos, dijeron fuentes policiales. Supuestamente también la golpeó y pateó en la cabeza y el cuerpo.

Fitzgerald fue detenido a una cuadra de distancia y tenía cuatro arrestos previos por posesión de marihuana, resistencia, posesión de narcóticos y saltos de torniquete en el Metro, informó New York Post.

Chuminski y Fitzgerald se conocieron en un centro de rehabilitación hace meses y casi inmediatamente comenzaron una relación intermitente que se tornó posesiva y violenta, según una amiga de la víctima.

Victoria Chuminski, 35, after caring for an ill mother, is disfigured & blinded from her boyfriend who beat her with a wooden plank.

“He became very possessive,” a friend told @Noah__Goldberg. The friend's son sometimes accompanied the fearful victim outhttps://t.co/j6aACLLh1D

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 18, 2020