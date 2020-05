Ocasio-Cortez debe $2 mil en impuestos a Nueva York por fallido proyecto comercial

Alexandria Ocasio-Cortez (ACO), la congresista más joven en la historia del país, ha propuesto aumentar los impuestos a los ricos, pero tiene una deuda fiscal desde hace siete años, informó New York Post, y su oficina no lo negó.

La representante Demócrata que se define como socialista, debe poco más de $2 mil dólares en impuestos por un proyecto editorial de hace ocho años que resultó fallido.

En 2012 Ocasio-Cortez fundó “Brook Avenue Press”, una editorial que buscó diseñadores, artistas y escritores de áreas urbanas para escribir historias positivas sobre El Bronx para niños.

Los registros públicos muestran que el estado disolvió la compañía en octubre de 2016. Nueva York puede hacer tal movimiento cuando una empresa no paga los impuestos corporativos o no presenta una declaración.

El Departamento de Impuestos de NY luego presentó una orden de arresto contra su negocio ya desaparecido el 6 de julio de 2017, por una factura impaga de $1,618.36 dólares

Hasta el pasado viernes 15 de mayo, la garantía fiscal aún no se había satisfecho y el saldo pendiente había aumentado a $2,088.78, dijo el Departamento.

En respuesta, su oficina dijo que la representante está peleando la deuda de $2,088.78 porque fue emitida “por error”.

“La congresista todavía está en el proceso de impugnar la orden tributaria. El negocio ha estado cerrado durante varios años, por lo que creemos que el Departamento de Impuestos del estado ha seguido recaudando el impuesto de franquicia por error”, dijo Lauren Hitt, portavoz de Ocasio.

“Como sabe cualquiera que haya intentado impugnar una factura de impuestos por error, lleva tiempo”, agregó Hitt.

“Ella piensa que es mejor que todos los demás. Claramente, ella es peor “, criticó Hank Sheinkopf, portavoz de Michelle Caruso-Cabrera, la principal oponente a Ocasio en las primarias Demócratas del 23 de junio por el Distrito 14 del Congreso que cubre partes de El Bronx y Queens.

Democrat Rep. Alexandria Ocasio-Cortez owes over $2,000.00 in unpaid taxes and is fighting the bill with a warrant from New York hanging over her head. https://t.co/MI980MZ4AH

— Breitbart News (@BreitbartNews) May 19, 2020