Ordenan evacuaciones por colapso inminente de dos represas en Michigan

Llegaron a su máximo capacidad. Dos ciudades en alto riesgo

Cientos de residentes en Michigan fueron instados a evacuar sus viviendas debido a fallas en dos represas.

Autoridades en el condado de Galdwin ordenaron evacuar a los residentes que viven en las inmediaciones del río Tittabawassee por fallas estructurales en las represas de Edenville y Sanford.

Dramatic video from the air shows the Edenville, Michigan dam breach. You can see the water pouring out of Wixom Lake. Video by Ryan Kaleto. pic.twitter.com/1Gd58W028E — Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 20, 2020

Autoridades del condado emitieron el primer aviso de inundaciones a las 5:45 p.m. por brechas en la represa de Edenville. A las 7:00 p.m. se anunció que la de Sanford está a punto de colapsar.

Más noticias sobre clima

Las ciudades en mayor peligro son Midland City y Freeland.

URGENT ALERT: The Edenville Dam has failed. Residents in Edenville and Sanford must IMMEDIATELY EVACUATE. City of Midland residents: We will update you on next steps as soon as possible. Please stay tuned. pic.twitter.com/DwV2zJnIJT — City of Midland, MI (@CityofMidlandMI) May 19, 2020

Las autoridades piden a la población que reside en zonas bajas que se desplacen a áreas altas del condado y que eviten conducir en vías inundadas.

Se dispuso del Midland Mall y la secundaria Midland como albergue de los residentes.

Una persona registró el momento en la represa Sanford abre la tierra.

A viewer caught the moment when the Edenville Dam collapsed.

Video courtesy of Kayla Danielle pic.twitter.com/NYBnXJd2eq — WNEM TV5 (@WNEMTV5news) May 19, 2020

Otro video registra la brecha en la represa de Edenville.

Intensas lluvias en los últimos días llevaron a las represas a su máxima capacidad.