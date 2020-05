Policía cierra escuela judía con 100 alumnos violando cuarentena en Nueva York; critican al alcalde por “mano blanda”

La policía de Nueva York emitió ayer una orden de cese y desalojo de una escuela ortodoxa que estaba funcionando en Brooklyn, violando la orden de clases suspendidas en la ciudad por la cuarentena decretada en marzo.

La denuncia sobre las clases clandestinas fue activada por vecinos que informaron al 311 que la escuela estaba operando en violación de las órdenes de la ciudad y el estado.

Las autoridades policiales estiman que más de 100 niños estaban dentro del edificio el lunes por la mañana cuando llegaron las autoridades, informó NBC News.

Los oficiales de policía de Nueva York llegaron al edificio en la calle Madison en la sección Bedford-Stuyvesant, poco antes del mediodía.

Al menos dos personas en el vecindario informaron sobre la escuela a los funcionarios de la ciudad. Los informes describieron ver niños jugando en el techo del edificio de la escuela sin distanciamiento social ni máscaras.

Al llegar, los oficiales le dijeron a un adulto en el edificio que cerrara la escuela porque violaba las órdenes estatales. Pero no se emitieron convocatorias.

Anoche, en el programa “Mondays with the Mayor” en NY1 News, el alcalde Bill de Blasio fue cuestionado fuertemente sobre ese punto y se le preguntó si la falta de convocatorias indicaba un trato preferencial para la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn, algo que negó fuertemente.

Pero el comisionado de NYPD, Dermot Shea, en otra entrevista en el mismo canal esta mañana, se mostró más matizado sobre la decisión. “Si el comandante local hubiera emitido una citación ayer, creo que eso también habría sido apropiado”, dijo, señalando que el Departamento estaría vigilando de cerca la ubicación hoy para asegurarse de que nadie regresara.

Durante la cuarentena ha habido varios incidentes entre NYPD y la comunidad judía ortodoxa por agrupamientos en sitios públicos. El año pasado también se negaron a aplicar vacunas a los niños, en medio de una epidemia de sarampión, obligando al cierre de varias escuelas.

Earlier today the NYPD shut down a Yeshiva conducting classes with as many as 70 children. I can’t stress how dangerous this is for our young people. We’re issuing a Cease and Desist Order and will make sure we keep our communities and our kids safe.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 18, 2020