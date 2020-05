Servicio Postal te permite rastrear en tiempo real llegada de cheque de estímulo en su página web

¿Dónde está tu cheque de estímulo?, esta herramienta te podría ayudar

Los beneficiarios del cheque de estímulo podrán seguir la ruta hasta su llegada mediante la herramienta del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) conocido como Postal Service’s Informed Delivery.

Para lograr acceso al estatus del envío, necesitas acceder a la página del USPS y registrarte.

El servicio está disponible para direcciones residenciales y personales, no para negocios. Puede ocurrir que dicha oficina no tenga información sobre algunos edificios multiunidades, por lo que ciertos residentes no se beneficiarían de esta opción en línea, indica el reporte del medio especializado en tecnología CNET.

Pero si eres elegible para utilizar el servicio, podrás crear tu propia cuenta por medio de la página https://www.usps.com/ y ver la correspondencia que se encuentra en ruta.

El primer paso es pinchar la alternativa de “Sign Up for Free”. Seguidamente, deberás entrar tu dirección y marcar “Continue”.

Si no hay problemas con el servicio y eres elegible, la página te permitirá continuar con el proceso.

Luego de suministrar tus datos de residencia y confirmarlos, deberás aceptar los términos y condiciones (“terms and conditions”) y dar continuar.

En la siguiente página, deberás seleccionar un nombre de usuario (username), una contraseña (password) y contestar unas preguntas de seguridad (security questions), además de la información de contacto para continuar.

Posteriormente, el sistema te pedirá verificar tu identidad. En esta sección tienes dos opciones: recibir un código de verificación a tu teléfono (Verify identity online) o por correo (Request invitation code by mail). Si no te da ninguna de las opciones, entonces tendrías que visitar una oficina postal para identificarte personalmente.

Para finalmente ingresar al sistema, el proceso puede tomar hasta tres días laborables cuando se active la cuenta. Una vez en funciones, recibirás un email de lunes a sábado cada mañana, si hay cartas que estén por arribar o que serán enviadas pronto; así como una vista previa digital del correo entrante.

Otra opción que te da el Servicio Postal es la app “Informed Delivery” con funciones similares tanto para Android como iPhone.