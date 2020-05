Todos los torneos entre Liga MX y MLS, incluido el Juego de Estrellas, cancelados durante 2020

El 2020 no verá torneos en que se reúnan la MLS y la Liga MX debido a la pandemia de coronavirus que azota a ambos países y que tampoco permitirá que se lleve a cabo el Juego de Estrellas entre estas ligas vecinas de la CONACAF.

Leagues Cup, Campeones Cup y el juego de estrellas entre lo mejor de la Liga MX vs MLS.

Así lo anunció de forma oficial la MLS mediante un comunicado:

“El MLS All-Star Game entre las estrellas de la MLS y las estrellas de la LIGA MX ha sido cancelado. Las Ligas reanudarán conversaciones sobre el evento y se espera que el MLS All-Star Game 2021 se juegue entre la MLS y LIGA MX en Los Ángeles”.

