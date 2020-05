Familia Michoacana anuncia en video llegada a Morelos

Hasta el año pasado, informes de seguridad ubicaban a ese grupo delictivo como una de las agrupaciones criminales que se disputaban el tráfico de droga en el estado

Mediante un video difundido en redes sociales, un grupo armado que dijo formar parte de cártel de la Familia Michoacana anunció su irrupción en Morelos, el estado gobernado por el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

Rodeado de sujetos con armas largas, un hombre que se hizo llamar comandante “Calimán” retó a “Los Rojos” y a “El Señorón”.

“Vengo a limpiar la basura que ya no sirve, todos los que quedan ahí de ‘Los Rojos’, para que sepan, se van a morir, ya he matado a varios, no les he dejado ni un mensaje, pero para que sepan”, dijo.

“Soy ‘Calimán’, de La Familia Michoacana, todo el sur del Estado de Morelos es mío, tú ‘Señorón’, sal al topón, ya estoy aquí dentro de Morelos”.

Desde la captura en agosto de 2019 de Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”, líder de “Los Rojos”, este grupo se ha debilitado, lo mismo que “Guerreros Unidos” desde el caso Ayotzinapa.

En ese contexto surgió “El Señorón”, “El Frank” o “XL”, identificado por las agencias de seguridad como Francisco Javier Rodríguez Hernández, líder de un grupo al que nombran localmente como “Los Colombianos”, por ahora en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mantas firmadas por “El Señorón” han aparecido en diferentes municipios de Morelos junto a cuerpos descuartizados, y en esta contingencia por COVID-19 sujetos armados repartieron despensas a su nombre.

“Vengo cumpliendo las órdenes de mi patrón ‘Don Pescado’ y ‘Don Fresa’, yo no vengo a robarle a la gente”, agregó “Calimán” en el video.

“Lo que es la Sedena, la Marina, las demás corporaciones, yo no quiero problemas con ustedes, yo sólo vengo a hacer mi trabajo, a limpiar de toda la basura que hay aquí”.

Hasta el año pasado, informes de seguridad ubicaban a La Familia Michoacana como una de las agrupaciones criminales que se disputaban el tráfico de droga en Morelos, pero este año su presencia había disminuido.