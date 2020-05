“Lucifer me obligó a hacerlo”: detenido pidió que lo mataran tras asesinar a su vecino por un gallo

Richard Wayne Ellison fue acusado de matar y arrancar los ojos de su vecino después de una discusión sobre un gallo ruidoso, dijeron las autoridades de Rock (West Virginia).

El sospechoso de 47 años fue acusado de asesinato después de que la policía dijo que admitió haber matado al gallo y a su dueño, Benny Foutch (72) y explicó que “Lucifer me obligó a hacerlo”, informó Bluefield Daily Telegraph.

Según la policía, Ellison estaba irritado por el ruido del gallo que cantaba, por lo que irrumpió en la propiedad de su vecino Foutch el domingo, lo que provocó una discusión entre ambos.

La policía cree que Ellison en algún momento mató al gallo antes de atacar a Foutch y sacarle los ojos.

Los paramédicos que llegaron a la escena encontraron a Foutch muerto en su porche con “sangre saliendo de sus órbitas orbitales”, según la denuncia penal de la Oficina del Sheriff del Condado Mercer.

Supuestamente, Ellison llevó el gallo muerto a su casa y le ordenó a su hijo que lo desechara antes de que llegaran los oficiales. Lo arrestaron más tarde el domingo, según la denuncia.

“[Ellison] luego explicó que presionó sus pulgares en los ojos de Benny, y se quedó allí hasta que saber que Benny estaba muerto”, continuó la denuncia penal.

“Hizo la declaración de que lo mató, refiriéndose al incidente con Benny. Hizo una referencia de que Lucifer lo hizo hacerlo. Seguía pidiéndome que le disparara, que se lo merecía. Luego habló de meter a alguien en la cárcel para matarlo”, dijo el detective M.S. Horn.

Ellison fue procesado y un juez fijó una fianza de $200 mil dólares en efectivo.

