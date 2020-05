Qué hacer si aún no has recibido la tarjeta P-EBT para niños en edad escolar con $365 en fondos para la compra de alimentos

El Departamento de Servicios Sociales de California anunció recientemente la creación del programa Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) que enviará hasta $365 por niño elegible en California.

En la primera fase, el P-EBT fue enviado automáticamente a las familias con niños que estaban inscritos y recibiendo los beneficios de CalFresh, Medi-Cal o Foster Care.

Sin embargo, ahora se preparan para la segunda fase donde aceptarán solicitudes de cualquier familia sin importar el estado migratorio.

Aquellas familias que no reciben CalFresh, Medi-Cal o Foster Care, también son elegibles para recibir una tarjeta P-EBT con hasta $365 a partir de este viernes.

La tarjeta permitiría hacer compras en línea en Walmart y Amazon.

¿Qué hacer si aún no has recibido la tarjeta P-EBT y no recibes CalFresh, Medi-Cal o Foster Care?