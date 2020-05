VIDEO: Evacúan a miles de personas en cuarentena tras desborde de presas en Michigan

Videos muestran el momento del desborde

Miles de personas están siendo evacuadas de sus casas, debido a daños a presas que generan inundaciones en Midland, Michigan, confirmaron autoridades.

Hasta el momento no se han reportado víctimas sobre las primeras inundaciones registrada, indicó la gobernadora Gretchen Whitmer.

El río Tittabawassee rompió las presas de Edenville y Sanford, al norte de Midland, el martes por la noche después de varios días de fuertes lluvias.

DAM BURST: Residents who live along two lakes and a river in Michigan urged to evacuate after dam fails following days of heavy flooding across parts of the Midwest. https://t.co/EwlVQl6Fdm pic.twitter.com/HfDKWkulDz — ABC News (@ABC) May 20, 2020

La gobernadora indicó que ya existe coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para atender los daños.

Videos publicados en Twitter muestran el momento del percance.

Breaking: Video shows the moment Edenville dam collapsed in Midland County, Michigan. Residents in Sanford and Edenville are urged to evacuate immediately. pic.twitter.com/4mgTpoMdYJ — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 20, 2020

Se insistió a los residentes seguir las órdenes de evacuación en las áreas afectadas.

2 dam breaches in Michigan are causing severe flooding, forcing evacuations and threatening a major toxic cleanup site. Here’s the latest. https://t.co/SbgKMnDEgg pic.twitter.com/9baWRJvugr — The New York Times (@nytimes) May 20, 2020

Se espera que los mayores impactos ocurran la noche de miércoles, alrededor de las 8:00 p.m.