Anciano muere al incendiarse su casa en Queens; sospechan que un cigarrillo causó la tragedia

Paul Agopian, un anciano de 77 años, murió cuando un incendio devastó su casa en Queens la madrugada de ayer.

Agopian fue encontrado inconsciente en la casa ubicada en 55th Avenue, cerca de 90th St en Elmhurst. Fue declarado muerto en la escena.

NYPD sospecha que Agopian estaba fumando en la cama cuando estalló el fuego, justo después de las 5a.m. del miércoles.

Dos bomberos fueron llevados al hospital con heridas leves, y otros dos civiles rechazaron la atención médica en el lugar, según FDNY.

Un total de 60 unidades respondieron al incendio, que estuvo bajo control a las 6:30 a.m., informó New York Post.

“Tres adultos salieron y les dijeron que había un hombre [adentro]. No había niños, sólo tres adultos y un gato. Los bomberos fueron increíbles, incluso le dieron oxígeno a un gato que sacaron“, narró la testigo Philomene Exantus, quien cuida a una anciana que vive al lado.

#UPDATE: A 77-year-old man was found dead in his home after flames ripped through the Queens house early this morning, the FDNY says.

Two civilians and two firefighters were also injured in the blaze, officials say. https://t.co/L45Jp0QA4w

