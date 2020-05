Comerciante viaja 14 horas en barco cada semana para llevar alimentos a residentes de su pueblo en Alaska

Emergencias como la pandemia de coronavirus pueden sacar lo mejor o lo peor del ser humano.

En el caso del comerciante estadounidense Toshua Parker, ha sido el momento de tomar medidas extraordinarias en equipo para garantizar que los residentes de su pueblo, Gustavus, en el sur de Alaska, puedan acceder a comida y otros artículos.

El hombre, quien es propietario del supermercado Icy Strait Wholesale, viaja cada semana en su barco unos 80 kilómetros hasta Juneau, capital del estado, para obtener alimentos y otros suministros que venderá a sus residentes, ya que el único puerto local está cerrado por reparaciones desde marzo, reportan desde la semana pasada medios como The Washington Post y CNN.

Usualmente, Parker transportaba comida y otros suministros desde un Costco hasta su negocio, nombrado popularmente “ToshCo”, por el sistema de “ferry” estatal. Pero este servicio fue interrumpido debido a la pandemia y por los efectos de tormentas severas en el muelle.

"Toshua Parker, owner of Icy Strait Wholesale in Gustavus, has been making a weekly boat trip with his staff to Juneau, the state's capital 50 miles away, to restock on essential food & supplies at Costco"

Another example of what "great" is by actions.https://t.co/qyJYCEzRCC

— Shoshana Bee (@ShoshanaBee76) May 16, 2020