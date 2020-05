Feligreses retornan a las iglesias de Nueva Jersey

Todavía no se pueden celebrar misas al público por el COVID-19

A medida que varios estados poco a poco van sumándose a la apertura de parques, playas y sitios de recreación, desde el domingo anterior varias parroquias han abierto sus puertas, tomando medidas preventivas, para que los fieles puedan acudir a los diferentes templos, cerrados desde mediados de marzo debido al coronavirus.

El cardenal Joseph Tobin, Arzobispo de la Arquidiócesis de Newark, dispuso que empezaría el proceso de apertura gradual de las iglesias del Estado Jardín, para “garantizar la salud y el bienestar del clero y los fieles”, según dio a conocer el líder religioso en un comunicado.

Desde el domingo 17 de mayo empezó la denominada Fase Uno para volver a reabrir las iglesias en la Arquidiócesis pero solo para oración privada, y tomando en cuenta todas las pautas de salud pública y una vez que los párrocos determinen que pueden hacerlo de manera segura. Como parte de la Fase Uno, el Sacramento de la Reconciliación (confesiones) también se puede celebrar si se puede mantener el distanciamiento social y se usan máscaras.

Se espera que todos los pastores, administradores parroquiales, capellanes y otros líderes pastorales sigan estas directivas de la Fase Uno sin excepción.

Para Francisca Almonte, quien acude a la iglesia Queen of Peace, de North Arlington, desde hace más de dos décadas la decisión de la Arquidiócesis ha sido la mejor y en el momento indicado. “Aquí todo se está haciendo con mucha responsabilidad y prudencia. Yo voy todos los días desde que abrieron nuestra iglesia y cancelaron una banca por en medio para tener mayor espacio pero la gente nunca se ha aglomerado, nunca he visto mas de 10 personas en la iglesia. El domingo sí hubo feligreses y las bancas las limpian cada dos o tres horas, la gente se mantiene en oración cinco o 10 minutos. La decisión de abrirlas fue muy inteligente porque se puede caer en una apatía de ver las misas virtuales… esto puede hacerse costumbre y no asistir al templo. La gente ya no esta llevando la fe de manera ardiente”, acota doña Francisca.

Entre los puntos que se destacan durante la Fase Uno y que se deben implementar en cada parroquia se encuentran:

• El cardenal Tobin continúa eximiendo a los fieles de la obligación de asistir a misa el domingo, así como del “deber de Pascua” (la obligación de recibir la Sagrada Comunión durante la temporada de Pascua).

• Las iglesias pueden abrirse únicamente para la oración personal durante horas limitadas y designadas. Las personas y las familias pueden ingresar a la iglesia solo para orar en silencio. Durante el horario de apertura, un miembro del personal de la parroquia debe estar físicamente presente en la iglesia para garantizar el distanciamiento social y la desinfección. No se permiten reuniones.

• De acuerdo con las directivas de salud nacionales, estatales y locales, aquellos que muestran síntomas de COVID-19 o que han estado expuestos a una persona infectada no pueden ingresar a la iglesia durante 14 días.

• Las fuentes de agua bendita deben permanecer vacías hasta nuevo aviso.

• El desinfectante para manos debe estar disponible en todas las iglesias.

• Las celebraciones públicas de liturgias, devociones u otras oraciones grupales no están permitidas en este momento. Puede encontrar una guía para la misa transmitida en vivo en: https://www.rcan.org/parish-mass-livestreams-and-more

• Todas las personas deben usar máscaras mientras están en la iglesia, y se les pide a las personas que traigan su propio desinfectante o toallitas para las manos.

• Las personas y las familias deben mantener un distanciamiento social (seis pies) entre cada persona o familia mientras están en la iglesia.

• El pastor se asegurará de que haya una notificación prominente dentro de la iglesia con respecto al requisito de máscaras y distanciamiento social.

• Las bancas, manijas y perillas de las puertas, los baños y las áreas de alto tráfico de la iglesia serán limpiadas y desinfectadas a intervalos regulares, junto con la eliminación de la basura y otros artículos de las bancas.

Para más información

Más información sobre el proceso de reapertura gradual de tres fases de la Arquidiócesis de Newark, junto con orientación específica, está disponible en http://www.rcan.org