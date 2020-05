Hijo ejemplar: Juvenil del Manchester United le da un lujoso regalo de cumpleaños a su padre

El parón de la Premier League a causa del coronavirus es distinto para cada jugador, mientras hay algunos como Kyle Walker que rompen las reglas de confinamiento para organizar orgías, otros como Brandon Williams, juvenil del Manchester United, aprovechan para darle un espectacular regalo a su padre.

En un video que empezó a circular en redes sociales este jueves, se puede apreciar a Williams sorprendiendo a su papá el día de su cumpleaños y dándole como regalo un espectacular automóvil Mercedes Benz negro.

Brandon Williams bought his father a new Mercedes for his birthday 🚘🙌 pic.twitter.com/9PU7uxdSpG

