Trump usa mascarilla en privado durante visita a planta de Ford

El presidente de Estados Unidos Donald Trump sí usa la mascarilla protectora, pero no quiere que el público lo vea con ella puesta.

Es la conclusión a la que se llega después de su visita a la planta de Ford en Ypsilanti, Michigan, este jueves. Según la revista Time, Trump llevó puesta una mascarilla durante una reunión privada con ejecutivos de la empresa.

“Bill Ford instó al presidente Trump a usar una mascarilla cuando llegó. Llevó la mascarilla durante una muestra privada de tres Ford GT de los últimos años. El presidente luego se quitó la mascarilla por el resto de la visita”, dijo la empresa automotriz en un comunicado.

El presidente después le mostró la mascarilla a los medios, aunque sin llevarla en el rostro.

“Aquí está mi mascarilla. Me gusta mucho”, dijo Trump mientras enseñaba el tapabocas. “De hecho creo que me veo mejor con la mascarilla”.

President Trump says he won't wear a mask in front of cameras: "I didn't want to give the press the pleasure of seeing it" https://t.co/sThleu3rux pic.twitter.com/3Mn8TdZ9s4

— CNN Politics (@CNNPolitics) May 21, 2020