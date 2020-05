Hombre del Bronx robaba dinero a ancianos en Nueva Jersey con excusa del coronavirus

Osvaldo Thomas fue detenido y acusado de fraude y robo en la ciudad Camden de Nueva Jersey por supuestamente usar el coronavirus como excusa para estafar a sus ancianos víctimas, dijo el jueves la fiscal del condado.

Thomas (41), residente del Bronx (NYC), está acusado de suplantación, conspiración y robo por engaño en varias ciudades del centro y sur de Nueva Jersey.

Las autoridades dicen que Thomas era parte de un plan dirigido a víctimas de edad avanzada a quienes les decía que un familiar de ellos estaba en la cárcel y que necesitaban pagar la fianza.

Thomas y su vehículo fueron vistos por imágenes de vigilancia yendo a casas de las víctimas para recoger el dinero.

Entre otros, robó $27 mil dólares a una víctima en Gloucester Township y $10,300 a otra en Cherry Hill, según las autoridades.

“Éste fue un esfuerzo conjunto y estamos agradecidos con las policías de Gloucester y de Cherry Hill por su arduo trabajo colectivo”, dijo la Fiscal Interina del condado Camden, Jill S. Mayer.

Ayer Thomas estaba detenido en la cárcel del condado en espera de una audiencia, informó Pix11.

Osvaldo Thomas, 41, of Bronx, N.Y., is facing charges from multiple departments throughout New Jersey for his alleged involvement in a scheme targeting elderly victims during the #COVID19 pandemic. More information here: https://t.co/uopQgts94Z

— Camden Co Prosecutor (@CamdenCoPros) May 21, 2020