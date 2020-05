Horror en vivo: hijo mató a su padre durante videoconferencia Zoom en hogar de Nueva York

Thomas Scully-Powers fue arrestado por presuntamente matar a su padre mientras participaba en una videoconferencia de Zoom con decenas de personas.

El incidente fue reportado alrededor del mediodía del jueves en una residencia en Amityville, Long Island (NY).

La policía del condado Suffolk dijo que la víctima de 72 años, Dwight Powers, estaba en una videoconferencia con unas 20 personas cuando fue apuñalado por su hijo de 33 años.

Los participantes notaron que el anciano se cayó y se preocuparon. Luego vieron a otra persona, que parecía estar desnuda, en la pantalla.

“Unas sábanas fueron arrancadas de la cama por un caballero que parecía estar desnudo y calvo y tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, y luego las colocó en el piso como si estuviera cubriendo algo”, dijo un testigo del crimen que no quiso ser identificado, citado por ABC News.

Uno de los participantes llamó a la policía, pero no sabía dónde vivía la víctima. Otros tardaron entre 10 y 15 minutos en averiguar su nombre y dirección.

Cuando la policía respondió a la escena, Scully-Powers abrió la puerta, la cerró de golpe y luego saltó por la ventana.

Fue atrapado a una milla de distancia. Más tarde fue llevado a la sede de la policía del condado Suffolk.

Scully-Powers fue acusado de asesinato en segundo grado y atendido en un hospital local por heridas menores que sufrió después de saltar por la ventana.

