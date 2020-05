Racistas que lanzaron a menor dominicano a vías del tren en Bélgica podrían cumplir cárcel

El juicio por el ataque que fue grabado en video y se volvió viral llega a la fase final

Los acusados en el ataque racista a un dominicano en Bélgica en 2018, al que dos mujeres y un hombre lanzaron a las vías de un tren, podrían pasar entre nueve meses y un año en prisión.

En una entrevista con Listín Diario, la víctima Leroy Erwin Abraham Encarnación (que al momento del ataque tenía 15 años) y su madre Ana Encarnación, indicaron que el juicio en el caso se encuentra en la etapa final.

Según la versión de los dominicanos, los tres implicados confesaron que al momento del ataque en una estación de Aarschot iban a adquirir drogas y alcohol.

“Ellos se declararon como que eran drogadictos, enfermos, que han tomado mucho alcohol; que en ese momento de la discusión, ellos iban para un pueblo a comprar drogas, pero en ese momento no estaban drogados”, relató Encarnación este miércoles al referido medio.

De ser declarados culpable, Jonas V. podría cumplir un año de prisión y tendría que pagar 14,000 euros (poco más de $15,000 dólares) de multa. Mientras que las otras dos acusadas, Sandra H. y Cindy V.G., podrían permanecer en prisión por unos nueve meses.

“Me dijeron que ellos me pedían excusas a mí, querían pedirme perdón, y la magistrada le dijo que cómo esperaron casi dos años sabiendo dónde yo vivo, que se podían comunicar por Facebook, todo el mundo sabe dónde vivo aquí en ese pueblo”, comentó la madre.

Los imputados, además, alegaron que cuando el adolescente sacó su celular para pasárselo a su hermana, pensaron que los iba a atacar con un arma blanca.

“Ellos dijeron en el juicio que ellos temieron por su vida porque pensaron que el negro iba a sacar un cuchillo, entonces ahí mismo se vio otra vez el racismo”, detalló la progenitora.

El veredicto contra los acusados, quienes tenían antecedentes de agresión física y psicológica contra negros y marroquíes, será el próximo 15 de junio.

El ataque contra Abraham Encarnación, que fue grabado en video y se hizo viral, se reportó en agosto de 2018.

En las imágenes, se ve cuando el joven es lanzado a los rieles mientras el trío lo insulta.

A pesar de la gravedad del ataque, el muchacho asegura que ha logrado superar las secuelas emocionales.

Aunque fue sometido a terapia psicológica por las agresiones físicas y verbales que recibió, en la actualidad se considera un adolescente normal.

“Estoy haciendo lo de un niño adolescente estudiando, haciendo deportes, y divirtiéndome, cosas normales, no porque me haya pasado algo malo tampoco me va afectar la vida entera”, manifestó Leroy Abraham.