¿Tom Brady? ¿Mike Tyson? Después del exitazo de “The Last Dance”… ¿cuál es el documental deportivo que viene?

Varias figuras del deporte tienen una gran historia que podrían revelar en otra exitosa serie

Nadie puede negar que la serie documental de Netflix e ESPN The Last Dance protagonizada por Michael Jordan y los Chicago Bulls de 1998 fue uno de los fenómenos del año, su éxito no ha dejado indiferente a nadie y claro, las productoras ya se frotan las manos para hacerlas productoras ya se frotan las manos para hacer la siguiente campanada con el mismo formato.

Pero… ¿cuál podría ser el próximo Blockbuster sobre una figura del deporte? Aquí algunas alternativas:

Tom Brady

El único deportista que ha dominado su liga al estilo Michael Jordan es el ex quarterback de los Patriots y parece que el material ya incluso está listo para salir a la luz.

Following the success of "The Last Dance," a 10-part documentary series about Michael Jordan, ESPN is producing a nine-part documentary series on another athlete considered to be the greatest of all time in his sport: quarterback Tom Brady https://t.co/jT9KzFpydT — CNN (@CNN) May 22, 2020

Tiger Woods

La vida de Tiger ha sido un escándalo desde que inició su carrera y se convirtió en uno de los deportistas con más ganancias en la historia.

What should be the next 10-hour sports documentary?@BillBender92 explains why a series on Tiger Woods is the only answer.https://t.co/uugA144NEZ — Sporting News (@sportingnews) May 18, 2020

Mike Tyson

Su biografía fue un best sellar en todas las librerías y su vida es digna de una serie que superará la ficción.

Mike Tyson: Undisputed Truth. Es básicamente un documental sobre Mike Tyson contando su vida en un teatro en vivo. Parece algo muy simple. Pero por los monólogos y actuaciones de Mike Tyson. Ya hace que valga la pena y la recomiende. Ahora veo a este hombre con otros ojos pic.twitter.com/u7tjSSGofG — Man Epic (@TheRealIkerman) March 1, 2020

André Agassi

Otro deportista que ha estado en el candelero debido a sus fuertes revelaciones biográficas. El mundo está listo para saber más del ‘chico malo’ del tenis.

Andre Agassi Biography | Career Highlight | Documentary | Interesting Facts | Interview Andre Agassi Biography | https://t.co/BZHBpStWL6 pic.twitter.com/a6Rh3Vlp0R — Olux (@22Ticks) October 11, 2018

Jorge Campos

La vida de Jorge Campos es digna de un guión de Hollywood; en México hay varias productoras tras los derechos de la historia.