Ya puedes hacer videollamadas con 50 personas en Instagram, ve cómo

Hace un par de semanas Facebook presentó su nueva función de videoconferencias llamada Messenger Rooms que es gratuita y permite crear salas con hasta 50 integrantes por tiempo ilimitado y ahora ya está disponible desde Instagram.

Messenger Rooms te permite invitar a cualquier persona a unirse, incluso si no tiene Instagram o Facebook, y cuenta con la opción de bloquear la sala para proteger la privacidad.

También es posible compartir la pantalla con tus invitados desde su versión en web y móvil. La versión móvil te permite sacar fotografías, utilizar efectos de realidad aumentada, jugar juegos virtuales y utilizar diferentes filtros.

Para acceder a Rooms desde Instagram deberás asegurarte de contar con la más reciente actualización del app y también deberás descargar el app de mensajería, Messenger.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️

Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt

— Instagram (@instagram) May 21, 2020