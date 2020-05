Alerta: anciana con demencia desaparece en Queens

Las autoridades emitieron un alerta sobre una anciana con demencia que está desaparecida desde el jueves por la tarde, después de salir de un hospital de Queens (NYC).

Según la policía de Nueva York, Marcia Bowen, de 69 años, fue vista por última vez saliendo del Queens Hospital Center ubicado en 164th Street y 82nd Road en el área de Hillcrest, el jueves alrededor de la 1:30 p.m.

La policía ha publicado una foto Bowen con la esperanza de que alguien pueda verla y reportarla.

Si tiene alguna información sobre el paradero de Bowen, debe comunicarse con el Escuadrón de detectives del distrito número 107 al (718) 969-6844 o llamar al 911.

Have you seen #MissingPerson Marcia?

Marcia was last seen at Queens General Hospital on 05/21/2020 at approximately 1:30PM

If you have any information regarding Marcia’s whereabouts, please contact the 107 Detective Squad at 718-969-6844, or call 911 pic.twitter.com/U0uXJUNf4n

— NYPD 107th Precinct (@NYPD107Pct) May 22, 2020