Tienen gemelas y el papá las llama como las dos villanas de una novela, las críticas son infinitas

El hombre no quiso revelar el nombre de las gemelas recién nacidas y, cuando lo hizo, fue duramente criticado

Un padre ha sido duramente criticado, incluso por su propia madre, después de decidir los nombres de sus dos hijas gemelas.

El hombre explicó que antes del bloqueo del coronavirus, dio la bienvenida a dos hermosas gemelas al mundo y decidió mantener sus nombres en secreto hasta que anunció su nacimiento y género.

Los dos nombres que eligió son “de personajes que ama y que siente cerca”, pero después de anunciarlos, comenzó a recibir “odio” de su familia.

Su madre estaba “furiosa”, luego publicó un estado público en Facebook diciendo que los nombres no ‘representarían bien a sus hijas’ y que él “había condenado” a los “dulces angelitos”.

Según cuenta The Mirror, se subió la historia al portal Reddit para preguntar a los usuarios si el padre había tomado una decisión equivocada.

“Pensé en contarlo para ver si me dan otras opiniones, ya que mi familia parece querer hacer un gran problema de esto. Los nombres que elegí los mantuve en secreto hasta que anuncié su nacimiento y el género de los bebés. Los nombres son Azula (Avatar the Last Air Bender) y Eclipsa (Star vs the Forces of Evil)”, reveló.

Los dos nombres representan a villanos de dibujos animados.

“Escribí una publicación al respecto y todo parecía estar bien hasta que recibí un mensaje en el chat del grupo familiar. Mi madre estaba furiosa porque nombraría a mis hijas después de dos villanos cuyos nombres “no representarán bien a mis hijas”.

Le dije que los nombres no definen quiénes son. Ella no respondió, pero en Facebook dijo que iba a condenar a mis hijas y que los nombres tienen peso y afectará en lo que lleguen a ser.

Todos los comentarios son parientes que están de acuerdo con ella y cómo” la gente en estos días nombrará a sus hijos “.

No llamé a mis hijos hot dog y queso, como si no entendiera qué es malo. De todos modos, he estado recibiendo mucho ‘odio’ por parte de mi familia”.

Los usuarios de Reddit se apresuraron a confirmar que había cometido un error, y uno dijo: “Sus hijos tienen que vivir con esos nombres por el resto de sus vidas.

“Tienen que deletrearlos, tienen que explicar la pronunciación y tendrán que lidiar con la reacción de las personas”, escribió un usuario.