Alcalde firma nuevo paquete de leyes para ayudar a restaurantes y pequeños negocios de NYC

Las 7 medidas pretenden dar un respiro y protecciones a negocios como cese de multas, cancelación de cobros, reducción de pagos por aplicaciones y retiro de resposabilidades arrendatarias que evita desalojos

En medio de la pandemia del COVID-19, que en solo dos meses ya ha dejado millonarias pérdidas económicas entre propietarios de pequeños negocios y restaurantes de la Gran Manzana, al igual que miles de trabajdores desempleados, la Ciudad acaba de anunciar la aprobación formal de un paquete de medidas tendientes a aliviar un poco esa crisis.

Así lo anunció este martes el alcalde Bill de Blasio, tras estampar su rúbrica en siete leyes que, entre otras cosas pretende evitar que los pequeños empresarios tengan que preocuparse por ser multados al no renovar licencias, que los protege de ser desalojados por no cumplir con sus obligaciones y evita que los dueños de los locales comerciales puedan echar mano de claúsulas de responsabilidad.

El paquete de nuevas normas, algunas de las cuales comenzarán a regir de manera inmediata y otras, a partir de la próxima semana, pretenden ayudar a negocios en dificultades, imponiendo límites de cobros de compañías a restaurantes que usen aplicaciones para servicios de “delivery” de comida y extendiendo la suspensión de la recaudación de tarifas de cafés en las aceras. Esta última con vigencia entre el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.

“Los neoyorquinos han estado luchando todos los días para aplanar la curva (de contagios) y superar esta pandemia juntos. Ahora, es hora de que devolverles su parte”, dijo el Alcalde. “Me enorgullece firmar este paquete de proyectos de ley para ofrecer protección a nuestras pequeñas empresas, restaurantes e inquilinos para garantizar que nuestra Ciudad pueda volver más fuerte”.

Las nuevas leyes

Dentro de los proyectos aprobados, se designa amenazar a un inquilino comercial en base a su condición de negocio afectado por el COVID-19 como una forma de acoso. Asimismo, protege los activos personales de los inquilinos comerciales al prohibir temporalmente la aplicación de las disposiciones de responsabilidad personal en los arrendamientos comerciales o acuerdos de alquiler que involucran a inquilinos afectados por el COVID-19. “Amenazar o intentar hacer cumplir dicha disposición se considerará una forma de acoso”, advirtió el mandatario local.

Por otro lado, el Alcalde explicó que se suspenden los requisitos de renovación de licencias y permisos de las agencias de la Ciudad durante la duración de la emergencia y “se extiende dicha suspensión por 45 días adicionales”, evitando multas.

“Las pequeñas empresas de Nueva York han sido devastadas por esta pandemia. Además de los negocios cerrados, se enfrentaron a altas tarifas, hostigamiento de los propietarios e incluso la posibilidad de perder sus hogares”, aseguró el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson sobre el paquete de leyes aprobado.

“Estos proyectos de ley que permitirán que nuestra comunidad de pequeñas empresas respire un poco más fácil. Seguiremos trabajando para ayudar a nuestras pequeñas empresas, que son el alma de nuestros vecindarios”.

Louise Carroll, comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de Nueva York destacó que parte de la lucha contra la pandemia es que la Ciudad siga ofreciendo soluciones para las comunidades cafectadas por el brote del COVID-19.

“La salud, la seguridad y la seguridad de los residentes son prioridades indispensables y debemos hacer todo lo posible para proteger a los inquilinos del acoso”, dijo la funcionaria.

Lorelei Salas, comisionada del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de Nueva York, destacó: “Los restaurantes de nuestra ciudad están luchando durante estos tiempos difíciles y nos enorgullece brindar un poco de ayuda para que puedan operar sus cafés al aire libre sin las tarifas habituales y protegerlos de tarifas altas mientras continúan repartiendo comida”.

El concejal Francisco Moya advirtió que las leyes son un freno a las empresas tecnológicas y aplicaciones se están quedando con millones de dólares por los cobros altísimos que exigen a los restaurantes por usar sus servicios.

“Con los neoyorquinos atrapados en el cierre, los restaurantes de vecindarios simplemente no pueden lidiar tanto con un incesante negocio sofocante de pandemia como con tarifas exorbitantes que reducen las pocas ventas que se reciben”, dijo Moya. “Todos los días escuchamos de nuevos restaurantes que, frente a pequeñas empresas y tarifas despiadadas de aplicaciones de entrega de alimentos de terceros, no tienen otra opción que cerrar sus puertas permanentemente. Esta es una tragedia particular en comunidades de inmigrantes”.