Con seis meses de embarazo Jessica Carrillo aún no tiene un nombre para su bebé 

View this post on Instagram

Hola hola!! Festejando el #MemorialDay desde casa y CELEBRANDO que hoy mi #babyAngeles cumple 6 meses en mi vientre 💙👶🏻🤰🏼 • • #preggo #momtobe #babyboy #pregnant #embarazo #blessed #24weekspregnant #babybump #jessicacarrillo