IRS explica cómo personas sin ingresos o bajos ingresos pueden recibir cheque de estímulo

La autoridad urge a solicitar el apoyo económico por coronavirus

Continúa la confusión sobre quiénes son elegibles para recibir el cheque de estímulos por coronavirus, debido a que en un princio se indicaron algunas condicionantes sobre reportes de impuestos.

Sin embargo, la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) aclara que las personas que no tienen ningún ingreso son elegibles para recibir cheques de ayuda; lo mismo quienes tienen bajos ingresos; las personas sin hogar y aquellos no obligados a reportar sus impuestos.

“El IRS está trabajando arduamente para encontrar nuevas formas para que las personas que no tienen un requisito de presentación reciban su Pago de Impacto Económico”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.

Las autoridades insta a estas personas a solicitar la ayuda de $1,200 dólares más $500 dólares por cada niño o dependiente.

“El IRS insta a las personas a inscribirse para recibir un cheque de estímulo si tiene bajos ingresos o no tiene ningún ingreso y no están obligadas a presentar impuestos”, destaca un reporte de Forbes. “Los funcionarios se están comunicando con las comunidades desatendidas y con aquellos que normalmente no presentan impuestos sobre la renta”.

Si usted conoce a alguien que esté en esa situación infórmele y sugiérale utilizar las herramientas irs.gov.

Herramientas:

Recuerde que usted puede solicitar el beneficio si: