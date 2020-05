“La Venenosa” de Telemundo compartió un video de su cesárea y de lo duro que fue ese momento

View this post on Instagram

Amalia Victoria adora los domingos🤣😂 de hecho nació un domingo 19 de junio y aunque se adelantó agradezco a Dios como sucedieron las cosas porque Dios siempre escribe derecho en líneas torcidas…ella fue prematura, nunca la pude tener en mi cuarto, de hecho que salí del hospital sin ella y creo que casi muero de dolor …pero créanme que en esta vida solo a los guerreros más fuertes Dios le envía las pruebas más duras y la razón por la cual vuelvo a contar esto es porque hoy día mi hija es La Niña más dinámica, sana y hermosa de la vida…y aunque jamás olvidaré llegar a mi casa luego de mi dolorosa cesárea sin mi barriga y sin ella TAMBIÉN siento que todas esas cosas me han fortalecido y dado la habilidad de darle importancia a lo que la tiene. Así es que mis amores el milagro de la vida es bello. La vida es Bella. . .. … …. ….. . #cosasquesientecaro #amaliavictoria #diosesbueno #throwback #madred2 #milagro #victoria