Niño ayuda a su hermana con parálisis a jugar a basket, lo mejor que verás hoy

Estamos viendo actos de inmensa generosidad que emocionan a todo el mundo. Es la parte buena de esta pandemia, si es que nos podemos centrar en sacar conclusiones positivas.

De entre todos las increíbles muestras de amabilidad y compasión, hay algunas que nos llegan directamente al corazón.

Un video de un niño pequeño, que ayuda a su hermana discapacitada en silla de ruedas a jugar basket, se ha hecho viral y ha emocionado a miles de usuarios, informa India Today.

El niño acerca la canasta portátil a su hermana discapacitada para que pueda anotar una canasta. Él la aplaude y aplaude cuando ella lo consigue.

This brother helping his sister get buckets is definitely the Twitter content I’m here for…🌎❤️🏀❤️pic.twitter.com/VwlP2mHY8j

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 24, 2020