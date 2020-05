VIDEO: El escandaloso llamado de un exmarino “a matar” para defender fin de restricciones por coronavirus

Adam Smith, esposo de un cofundadora del grupo de protesta ReOpenNorthCarolina (Reabran Carolina del Norte), hizo un escandaloso llamado “a matar”, si era necesario, con tal de defender su derecho a salir a la calle y terminar con las restricciones por coronavirus.

En un video de 17 minutos publicado en Facebook, el exmarino y esposo de Ashley Smith, de Morganton, Carolina del Norte, fundadora del grupo de protesta dijo que saldría a las calles armado si las autoridades armadas intentaran detener su protesta.

El grupo fue fundado para protestar contra las medidas de bloqueo por COVID-19 del gobernador Roy Cooper.

“¿Estamos dispuestos a matar personas? ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas? Tenemos que decir que sí”, dijo Smith al llamar a protestar, amagando a las autoridades con responder. “Si traes fuerza, traeremos fuerza. Si traes armas, traeremos armas. Si estás armado con esto, estaremos armados”.

Here is the Adam Smith #ReopenNC video where he talks about being willing to kill. That begins about 10:20 in: https://t.co/YnlZd6ypHv

